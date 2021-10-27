Украина из-за остановки своего завода начала закупку медицинского кислорода в Польше

Украина начала закупку в Польше кислорода для пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции из-за приостановки работы производившего его предприятия на западе страны. Об этом сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

«С учетом остановки завода по производству кислорода на западе Украины связались с Польшей. Это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей», – сказал Ляшко в интервью изданию «Украинская правда».

По словам министра, все необходимые разрешения были оформлены за один день. Затем польский поставщик доставил несколько машин в украинские больницы. Как добавил Виктор Ляшко, больницы не ощутили разницу в цене между польским кислородом и производящимся на Украине.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин 22 октября сообщал о том, что два основных производителя кислорода в стране встали на ремонт, несмотря на пиковые показатели новой волны распространения COVID-19.

По информации Минздрава, вчера на Украине умерли 734 человека, заразившиеся коронавирусом. Это максимальный показатель с начала пандемии.

gxpnews