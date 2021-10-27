Денис Патрашев покинет должность гендиректора Galderma

Глава Galderma уходит из компании. Денис Патрашев занял эту должность 10 лет назад. До этого он восемь лет проработал в GSK на разных должностях. О своем новом месте работы он не сообщил.

Генеральный директор компании Galderma Денис Патрашев с 1 ноября покидает свою должность. Об этом он сам сообщил в интервью «ФВ».

Патрашев стал руководителем Galderma в июне 2011 года. До этого он восемь лет проработал в GlaxoSmithKline на разных должностях.

По словам Патрашева, он еще не решил, где будет работать. «Я подойду к этому вопросу в данной ситуации как маркетолог. Чтобы принять какое-то решение, сначала надо осмотреться», — сказал он.

Фото: Игорь Чунусов

Маргарита Грошева

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