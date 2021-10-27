Госдума приняла в I чтении законопроект о контроле за антибиотиками в животноводстве

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который запрещает добавлять антимикробные препараты в корма при отсутствии требования или рецепта, а также реализовывать такие корма без документов. Изменения предлагается внести в законы «О ветеринарии» и «Об обращении лекарственных средств».

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение контроля за назначением и применением лекарственных препаратов в ветеринарии.

В частности, законопроект предусматривает оформление требований об отпуске лекарственных препаратов для ветеринарного применения организациями и индивидуальными предпринимателями, которые занимаются содержанием, разведением и выращиванием животных. При этом, согласно документу, рецепт на лекарственный препарат для ветеринарного применения можно будет оформить в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии.

Законопроект запрещает добавлять антимикробные препараты в корма при отсутствии требования или рецепта, а также реализовывать такие корма без документов. Помимо этого, в кабмине предлагают установить категории лиц, которым необходима лицензия на фармацевтическую деятельность для добавления антимикробных препаратов в корма при их производстве. При отсутствии лицензии на фармацевтическую деятельность и рецепта запрещается реализация таких кормов.

Минсельхоз получит полномочия по утверждению перечня лекарственных средств для ветеринарного применения, в том числе антимикробных препаратов, отпускаемых по рецептам и требованиям.

Законопроект правительство внесло в Госдуму в августе. Документ разработан в соответствии с планом мероприятий на 2019—2024 годы по реализации Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 года. Изменения предлагается внести в законы «О ветеринарии» и «Об обращении лекарственных средств».

В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

Фото: duma.gov.ru

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