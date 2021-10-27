Правительство закупит ремдесивир на 4 млрд рублей

Правительство направит более 4 млрд руб. на закупку ремдесивира для лечения коронавирусной инфекции, а также 300 млн руб. на мероприятия по государственной регистрации лекарств и медизделий.

Правительство направит свыше 56 млрд руб. на поддержку здравоохранения. Средства поступят в регионы прежде всего для оказания медпомощи по ОМС заболевшим и пациентам с подозрением на COVID-19, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по коронавирусу, сообщает пресс-служба правительства.

«Более 4 млрд руб. выделено на закупку не менее 500 тыс. флаконов препарата ремдесивир для лечения коронавируса в стационарах», — сказал Мишустин.

В России ремдесивир выпускает «Фармасинтез» под торговым наименованием «Ремдеформ». Год назад компания обращалась в Минпромторг с письмом, в котором сообщала, что сможет выпускать до 200 тыс. флаконов препарата каждый месяц. В начале года «Фармасинтез» получил принудительную лицензию на производство ремдесивира.

Он также сообщил, что около 300 млн руб. пойдут на мероприятия по государственной регистрации лекарств и медизделий, экспертизу новых медикаментов, в том числе в соответствии с требованиями ЕАЭС.

«Сегодня важно и дальше наращивать темпы вакцинации. Иначе справиться с распространением инфекции невозможно. Более того, на должном уровне необходимо поддерживать уровень тестирования в регионах, чтобы вовремя выявлять заболевших», — сказал премьер-министр.

Председатель правительства поручил главам субъектов внимательно следить, чтобы тестирование и вакцинация продолжались и в нерабочие дни.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в регионы направлено более 5 млн тестов. По ее словам сформирован запас тестов на 9 млн исследований.

Елена Сидорова

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