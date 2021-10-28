Росстат отчитался о росте производства лекарств в России в сентябре

Фармпредприятия в стране в сентябре этого года выпустили препаратов на 45,4 млрд руб. Объем выпуска в этом году вырос на 9,4% больше по сравнению с прошлым сентябрем.

Выпуск лекарств и применяемых в медицинских целях материалов в сентябре этого года вырос на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 10% по сравнению с этим августом. Об этом говорится в отчете Росстата о промышленном производстве в России в сентябре 2021 года. В начале октября Росстат сообщал о росте цен на лекарства в сентябре на 0,3%.

Всего на заводах изготовили препаратов на 45,4 млрд руб., что на 11% больше, чем в августе этого года. За девять месяцев этого года выпуск лекарств вырос на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В стране в сентябре этого года произвели 1,1 млрд вакцин и сывороток, что на 10,3% меньше, чем в прошлом сентябре, но на 0,5% больше, чем в августе этого года. Также в России выпустили 886 тыс. штук препаратов в ампулах – это на 87,8% больше, чем в прошлом сентябре, и в 3,5 раза больше, чем в этом августе.

Снижение производства фармацевтических субстанций в сентябре этого года составило 6,9% по сравнению с прошлым сентябрем и на 4,8% по сравнению с этим августом. Также в сентябре в стране произвели на 36,5% меньше витаминов, чем за аналогичный период прошлого года, – 36,2 т., однако это на 43,5% больше, чем в августе 2021 года. Производство антибиотиков выросло по сравнению с сентябрем 2020 года на 11,7% и по сравнению с августом — на 5,8%, составив 59,5 т.

В сентябре на производствах выпустили 24,2 млн упаковок перевязочных материалов, в том числе пропитанных лекарствами, это на 4,3% больше, чем в прошлом сентябре, но на 3,2% меньше, чем в августе этого года. Кроме того, изготовлено 15,2 млн упаковок клейких перевязочных материалов – это на 20,1% больше, чем в августе, но на 13,5% меньше, чем в прошлом сентябре.

Медицинского оборудования в сентябре этого года выпущено на 4,1 млрд руб., что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 16,5% больше, чем в августе. Также за девять месяцев этого года в России произвели сложной электронной медпродукции на 22,9 млрд руб. – это меньше на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Григорий Дубов

pharmvestnik