Путин предложил разработать процедуру признания сертификатов о вакцинации между странами

Россия выступает за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан, заявил Владимир Путин.

Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств, сказал президент Владимир Путин в ходе Восточноазиатского саммита.

«Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств. Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону», — заявил Путин.

Российские препараты, прежде всего «Спутник V», одобрены к применению в 70, а поставляются в более чем 50 государств, отметил он.

«Признательны многим партнерам из Азиатско-Тихоокеанского региона за совместную работу по локализации производства вакцин. Будем и далее предоставлять российские тест-системы и реагенты для диагностики коронавируса, в том числе на безвозмездной основе», – сказал президент.

Путин предложил учредить под эгидой Восточноазиатских саммитов общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия.

По его словам, Россия представит конкретные соображения на этот счет «в ближайшее время по экспертным каналам».

Елена Сидорова

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