Суд отменил решение Пермского УФАС о картеле на рынке поставок лекарств

АО «Пермфармация» и ООО «Фармасофт» смогли доказать, что они не заключали картельное соглашение. Арбитражный суд Пермского края признал недействительными решение и предписание о недопущении нарушений антимонопольного законодательства, вынесенные УФАС. Судебный акт не вступил в силу.

Компании «Пермфармация» и «Фармасофт» признаны Арбитражным судом Пермского края невиновными в заключении картеля на рынке поставок лекарств. Все «совпадения» в их заявках при участии в аукционах объясняются очень просто: они входят в единую группу, которой управляет ООО «Капитал-Ф». Об этом говорится в соответствующем судебном акте, размещенном в базе решений.

Пермское УФАС признало в действиях «Пермфармации» и «Фармасофта» картель в июле прошлого года. По версии территориального органа, в рамках заключенного антиконкурентного соглашения компании выиграли 12 аукционов на поставку лекарств на общую сумму более 103 млн руб. Организациям грозил штраф до 50 млн руб. в случае признания их вины. Сами поставщики ЛС объясняли, что входят в единую группу, что исключает квалификацию картельного соглашения.

Арбитражный суд Пермского края признал правоту антимонопольного органа, апелляционная инстанция также оставила жалобу фармкомпаний без удовлетворения. И лишь в кассационной инстанции в июле текущего года в деле произошел перелом. Арбитражный суд Уральского округа отменил решения судов на том основании, что они не дали оценку факту управления обеими компаниями фирмой «Капитал-Ф» и образования единой группы. Дело о картеле направили на новое рассмотрение.

В решении Арбитражного суда Пермского края от 26 октября говорится о невиновности «Пермфармации» и «Фармасофта», решение и предписание УФАС признаны недействительными. Судебный акт не вступил в силу.

Екатерина Погонцева

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