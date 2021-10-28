Из аптек пропал препарат для лечения бронхиальной астмы

Формотерол, применяемый для лечения бронхиальной астмы, исчез из прайса поставщиков аптек. Его остатки с истекающим сроком годности есть только у «Протека». Региональные чиновники говорят, что причина кроется в нехватке субстанций у производителей. При этом компании-производители и поставщики утверждают, что проблем с препаратом на рынке нет.

Откуда пропал формотерол

О заканчивающихся запасах формотерола «ФВ» рассказали в нескольких региональных аптечных сетях. «В сети еще есть остатки партий этого препарата. У поставщиков наблюдается дефектура, связанная с трудностями у производителей», — объяснил руководитель пресс-службы «Губернских аптек» (Красноярский край) Анатолий Патюков.

Обычно сеть закупала формотерол двух производителей — «Фармстандарта» и «Новартиса». Патюков отметил, что сейчас на рынке нет препаратов с этим МНН ни одного поставщика. «Эта ситуация вызвала дефицит лекарства на рынке», — сказал он.

Гендиректор рязанской сети «Фарма» Александр Миронов подтвердил эту информацию. «Сейчас из поставщиков мы видим его только у «Протека» — в наличиии 650 сроковых упаковок (срок годности истекает в марте 2022 года), больше нигде нет», — отметил он.

Миронов не прогнозирует возникновение проблем: препарат не пользуется широким спросом в сети.

В межрегиональной сети «Гармония здоровья» формотерол остался лишь в двух аптеках в удаленных районах. «Препарат сейчас в дефиците», — отметил директор головного офиса сети Сергей Мещан.

Причины дефектуры

В Новосибирске отсутствие формотерола уже вызвало у потребителей вопросы к чиновникам. «По предварительной информации, трудности связаны с перебоями поставок в Россию сырья для изготовления данного препарата», — ответили в Минпромторге Новосибирской области на претензии горожан, которые не смогли найти препарат ни в одной аптеке. Министерство отправило запросы производителям с просьбой уточнить причину перебоев в поставках.

В региональном Минздраве добавили, что для льготников формотерол закуплен и есть в наличии.

Дистрибьютор «Протек» сообщил «ФВ», что проблем с наличием препарата нет: все препараты с достаточным сроком годности.

«На начало текущей недели, наш препарат, содержащий формотерол, доступен на складе компании в объеме 97 тыс. упаковок», — уточнила директор по корпоративным коммуникациям группы компаний «Новартис» Екатерина Одинцова.

В пресс-службе «Фармстандарта», также производящего препараты формотерола, не смогли ответить на запрос «ФВ».

По данным Росздравнадзора, в 2019 году было выпущено 253 серии препарата на рынок, в 2020 году — 240 (из них «Новартис» — 50, «Фармстандарт» — 81), в 2021 году — 315 серий («Новартис» — 30, «Фармстандарт» — 73 серии). В ГРЛС обозначены восемь производителей МНН формотерол. По данным AlphaRM, в 2021 году продажи препарата выросли на 24%.

Фото: Ольга Коберник

Ольга Коберник

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