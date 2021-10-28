Novartis может продать свое подразделение Sandoz

Швейцарская Novartis рассматривает возможность продажи своего подразделения Sandoz, которое занимается выпуском дженериковых препаратов. Среди причин называется высокая конкуренция на рынке и падение прибыли.

Novartis рассматривает вопрос о продаже подразделения по производству дженериков Sandoz после того, как потратила несколько лет на модернизацию компании, пишет Reuters. Причиной называют сильную конкуренцию в этом рыночном сегменте.

«Novartis приступила к стратегическому анализу подразделения Sandoz», — говорится в заявлении швейцарской компании, опубликованном вместе с квартальными результатами. «В ходе проверки будут изучены все варианты, от сохранения бизнеса до разделения [компаний], чтобы определить, как наилучшим образом повысить ценность [Sandoz] для наших акционеров», — указано в документе.

Компания не уточнила, рассматривает ли она продажу Sandoz конкурентам или инвесторам или размещение на фондовой бирже.

В прошлом году объем продаж Sandoz составил 9,7 млрд долл., что составило около 20% от общего объема продаж Novartis. При этом компания ожидает, что операционная прибыль подразделения будет падать быстрее, чем ожидалось ранее в этом году. Кроме того, в третьем квартале на американском рынке Sandoz столкнулась с сильным давлением со стороны конкурентов.

Novartis начала превращать Sandoz в независимое подразделение в начале 2019 года, после продажи большей части американской ветви Sandoz индийской фирме Aurobindo Pharma.

«Учитывая продолжающееся замедление роста Novartis в отношении Sandoz, объявление о начале стратегического анализа, вероятно, будет хорошо воспринято», — отмечают аналитики JP Morgan в своем обзоре ситуации. После заявления компании акции Novartis выросли на 0,9%.

Николай Соколов

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