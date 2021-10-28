Доходы Eli Lilly выросли на 18% в III квартале 2021 года

Eli Lilly опубликовала отчет за III квартал 2021 года. Компания увеличила свои доходы на 18%, значительную роль в этом росте составили препараты против COVID-19. Компания ожидает снижение выручки в 2022 году, поскольку прогнозирует «ограниченные» продажи антител против коронавируса.

Американская компания Eli Lilly опубликовала финансовый отчет за III квартал текущего года. Компания зафиксировала мировую выручку в размере 6,77 млрд долл., а средства для лечения COVID-19 принесли компании 423,5 млн долл. мировых продаж. По сравнению с тем же периодом 2020 года доходы выросли на 18%.

Без учета доходов от препаратов против COVID-19 рост продаж по итогам III квартала составил 11%. Моноклональные антитела против коронавируса принесли компании 217 млн долл., в то время как аналитики предполагали около 160 млн.

Но в наибольшей степени на их рост оказали влияние четыре препарата. Это «Трулисити», предназначенный для лечения диабета, иммунологический препарат Taltz, терапия против рака груди «Верзенио» и антитела для профилактики мигрени Emgality. Продажи этих четырех средств выросли по сравнению с прошлым годом более чем на треть.

«Lilly снова продемонстрировала высокие результаты в этом квартале. Выручка, связанная с нашими новыми лекарствами, выросла более чем на 35% и составила почти 60% нашей основной деятельности, что является важным показателем нашего долгосрочного потенциала роста», — сказал председатель и главный исполнительный директор Дэвид Рикс.

Eli Lilly ожидает трудности в плане выручки в 2022 году, поскольку компания прогнозирует «ограниченные» продажи своих антител против COVID-19, сказал финансовый директор Анат Ашкенази. К этому периоду компания прогнозирует получать 1,3 млрд долл. ежегодно, пишет FIercePharma. Большую часть доходов компания намерена получить от запуска в 2022 году donanemab для лечения болезни Альцгеймера и tirzepatide для лечения диабета II типа.

Аналитик компании Cantor Fitzgerald Луиза Чен сообщила, что «прогноз прибыли компании благоприятен». Она добавила, что компания может продолжить увеличивать свою маржу и демонстрировать рост прибыли на акцию и, по ее словам, Lilly «вступает в период роста доходов до 2030 года».

Николай Соколов

pharmvestnik