Доходы Eli Lilly выросли на 18% в III квартале 2021 года BioNTech в 2022 году начнет строить завод по производству мРНК-вакцин в Африке » Компания «Герофарм» договорилась о регистрации российских инсулинов в Бразилии Российская фармацевтическая компания «Герофарм» подписала соглашение о регистрации отечественных инсулинов в Бразилии с местным фармпроизводителем Uniao Quimica. Документ был подписан 26 октября на полях XI заседания российско-бразильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. «На полях подписано соглашение между ООО «Герофарм» и Uniao Quimica о регистрации российских инсулинов в Бразилии», – сообщил изданию источник, который знаком с ситуацией. Венесуэла запустит производство инсулина по технологии российской компании «Герофарм», стало известно ранее. gxpnews