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Компания «Герофарм» договорилась о регистрации российских инсулинов в Бразилии

Российская фармацевтическая компания «Герофарм» подписала соглашение о регистрации отечественных инсулинов в Бразилии с местным фармпроизводителем Uniao Quimica.

Документ был подписан 26 октября на полях XI заседания российско-бразильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«На полях подписано соглашение между ООО «Герофарм» и Uniao Quimica о регистрации российских инсулинов в Бразилии», – сообщил изданию источник, который знаком с ситуацией.

Венесуэла запустит производство инсулина по технологии российской компании «Герофарм», стало известно ранее.

gxpnews

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28 октября, 2021 | Просмотров: 110