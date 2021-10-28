Компания «Герофарм» договорилась о регистрации российских инсулинов в Бразилии

Российская фармацевтическая компания «Герофарм» подписала соглашение о регистрации отечественных инсулинов в Бразилии с местным фармпроизводителем Uniao Quimica.
Документ был подписан 26 октября на полях XI заседания российско-бразильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
«На полях подписано соглашение между ООО «Герофарм» и Uniao Quimica о регистрации российских инсулинов в Бразилии», – сообщил изданию источник, который знаком с ситуацией.
Венесуэла запустит производство инсулина по технологии российской компании «Герофарм», стало известно ранее.