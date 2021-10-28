BioNTech в 2022 году начнет строить завод по производству мРНК-вакцин в Африке

Компания BioNTech сообщила о планах по началу строительства первого на территории Африканского союза современного завода по производству вакцин на основе мРНК (матричной рибонуклеиновой кислоты) в середине 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Это решение основано на подписании Меморандума о взаимопонимании между руководством германской фирмы из Майнца и властями Руанды и Сенегала, а также представителями медицинских научно-исследовательских учреждений соответствующих стран.

BioNTech сначала начнет строить и проверять первую производственную линию, позволяющую ежегодно производить лекарственные препараты в объеме около 50 миллионов доз. Линию возможно будет использовать, чтобы выпускать вакцины против коронавирусной инфекции. Компания намерена последовательно увеличивать производственные мощности, добавляя дополнительные линии и участки к производственной сети на континенте. Планируется изготавливать несколько сотен миллионов доз вакцины на основе мРНК. Со временем BioNTech намерена передать производственные мощности и ноу-хау африканским партнерам.

gxpnews