Выручка Teva в III квартале сократилась на 2% до $3,9 млрд

Выручка израильской Teva в III квартале 2021 года сократилась на 2% в годовом выражении до $3,9 млрд, сообщает компания. Разводненная прибыль на акцию составила $0,26.

Валовая прибыль составила $1,8 млрд, что на 3% меньше, чем в III квартале 2020 года.

Снижение выручки обусловлено из-за сокращения продаж в Северной Америке, в основном из-за Copaxone и ряда дженериков, что частично компенсируется увеличением доходов от дженериков и безрецептурных препаратов в европейском сегменте, отметили в компании. На доходы по-прежнему оказывала влияние пандемия COVID-19.

Продажи препарата для лечения рассеянного склероза Copaxone в Северной Америке в III квартале упали на 44% до $133 млн, продажи препарата против мигрени Ajovy выросли на 31% до $46 млн, Austedo — на 19% до $201 млн. Продажи Copaxone в Европе сократились на 6% до $95 млн, продажи Ajovy выросли на 180% до $23 млн.

В августе Teva отчиталась о том, какой вклад внесла в экономику и здравоохранение 15 из 60 стран своего присутствия в прошлом году.

gxpnews