MSD подписала соглашение о расширении доступа к molnupiravir

MSD, Ridgeback Biotherapeutics и Патентный пул лекарственных средств (Medicines patent pool, MPP) 27 октября заключили добровольное лицензионное соглашение о расширении доступа стран с низким и средним уровнем дохода к molnupiravir (MK-4482) – пероральному препарату против COVID-19. Ранее MSD заключила аналогичные соглашения с пятью индийскими фармацевтическими компаниями. MSD, Ridgeback Biotherapeutics и Патентный пул лекарственных средств (Medicines patent pool, MPP) 27 октября заключили добровольное лицензионное соглашение о расширении доступа стран с низким и средним уровнем дохода к molnupiravir (MK-4482) – пероральному препарату против COVID-19. Ранее MSD заключила аналогичные соглашения с пятью индийскими фармацевтическими компаниями.

По условиям соглашения, MPP будет разрешено выдавать фармкомпаниям лицензию на производство непатентованной версии molnupiravir. Разработчики препарата – MSD и Ridgeback Biotherapeutics – не будут получать роялти с его продаж до тех пор, пока ВОЗ не приостановит введеный в мире режим ЧС из-за пандемии COVID-19. Отмечается, что принятые меры позволят обеспечить доступ к препарату в 105 странах с низким и средним уровнем дохода.

В октябре 2021 года ВОЗ представила информагентству Reuters проект программы, согласно которой организация планирует обеспечивать бедные страны препаратами в форме таблеток против коронавирусной инфекции по цене $10 за курс. В проекте программы прямо не сообщается, какие именно препараты будут закуплены, но отмечается, что к концу ноября ВОЗ намерена заключить сделку по обеспечению поставок «перорального амбулаторного препарата». Reutеrs предполагает, что речь идет о molnupiravir.

В Reuters отметили, что $10 за курс – очень низкая цена для molnupiravir, так как реальная стоимость курса составляет $705. При этом исследование, проведенное Гарвардским университетом, показало, что дженерики экспериментального препарата MSD могут стоить около $20, а при оптимизации производства их цена потенциально может быть снижена до $7,7.

После заявления ВОЗ Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил $1,3 млн Институту лекарственных средств для всех (M4ALL), базирующемуся в американском штате Вирджиния, и Манчестерскому университету на совершенствование производственных процессов, влияющих на стоимость сырья, а также предоставил грант в размере $2,4 млн одной из компаний, планирующей производить дженерик molnupiravir, для ускорения рассмотрения ее заявки на одобрение ВОЗ.

В апреле MSD выдала добровольную лицензию на производство и продажу MK-4482 индийским Cipla, Dr. Reddy’s, Emcure Pharmaceuticals, Hetero Labs и Sun Pharmaceutical. Эти компании смогут продавать molnupiravir как в Индии, так и за ее пределами – в странах с низким и средним уровнем дохода.