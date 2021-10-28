ФМБА намерено завершить II фазу КИ своей вакцины против COVID-19 в декабре

ФМБА в декабре завершит II фазу клинических исследований своей вакцины от COVID-19, после чего планирует зарегистрировать препарат и озвучить его название. Минздрав выдал разрешение на проведение испытаний вакцины еще в июле.

В декабре этого года ФМБА России планирует завершить II фазу клинических испытаний (КИ) собственной субъединичной рекомбинантной вакцины против COVID-19. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ФМБА.

Заявка на регистрацию препарата будет подана в Минздрав России по итогам II фазы КИ, отметили в ФМБА. Тогда же агентство озвучит название своей вакцины. Препарат будет вводиться двумя дозами с интервалом в три недели.

Минздрав в июле одобрил проведение I и II фаз КИ вакцины ФМБА. В испытаниях задействованы 200 добровольцев 18—60 лет. Разработчик препарата – петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.

Доклинические исследования препарата завершились в июне. Цель новой вакцины – развитие клеточного иммунитета, в качестве мишени препарат использует консервативные белки вируса, которые менее всего подвержены мутациям.

Григорий Дубов

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