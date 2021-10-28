В России вырос спрос на лекарства против COVID-19 на 51%

По данным системы маркировки «Честный ЗНАК», спрос на лекарства против COVID-19 вырос на 51% за первые три недели октября по сравнению с аналогичным периодом в сентябре.

Больше всего увеличился спрос на антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты: «Умифеновир» (+ 70%), «Парацетамол» (+ 34%), «Интерферон Альфа-2В» (+ 61%), «Ремдесивир» (+157%), «Апиксабан» (+58%), «Дексаметазон» (+47%), «Сарилумаб» (+198%). Также вырос спрос на антикоагулянты: эноксапарин натрия (+43%), далтепарин натрия (+ 39%), гепарин натрия (+ 37%).

«За три недели октября было продано более 18 млн упаковок противоковидных лекарств, за аналогичный период сентября более 12 млн шт., — сообщил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов. — В регионах находится ряд наиболее востребованных лекарств «Парацетамол» (41 млн шт.), «Умифеновир» (24 млн шт.), «Интерферон Альфа-2В» (12 млн шт.), «Дексаметазон» (11 млн шт.). Рост продаж препаратов зафиксирован в Москве и Московской области».

По его словам, в период пандемии маркировка позволяет правительству и оперативному штабу в онлайн-режиме отслеживать наличие лекарств в каждом регионе и населенном пункте.

«Маркировка дает полную и точную статистику по лекарствам, — заявил Реваз Юсупов. — За счет прослеживаемости каждой упаковки, все цепи движения доступны государственным органам и оперативному штабу. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой упаковки, что особенно актуально для лекарств и вакцин против COVID-19, информация о которых со всей страны предоставляется в режиме онлайн. Кроме того, маркировка дает возможность прогнозировать доступность лекарств и избежать их дефицита, более эффективно управлять логистикой и запасами препаратов».

Материал партнера: ЦРПТ

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