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Фармдистрибьютора оштрафовали за трудоустройство экс-сотрудника чувашского Минздрава

Прокуратура Чебоксар во время проверки обнаружила, что бывший сотрудник Минздрава Чувашии числится ведущим провизором в московской компании-фармдистрибьюторе. При этом новый работодатель не уведомил о трудойстройстве бывшего работодателя, что является нарушением.

Прокуратура Чебоксар добилась привлечения к административной ответственности компании, которая занимается оптовыми поставками лекарственных средств. Фармдистрибьютор из Москвы взял на работу бывшего госслужащего, но не уведомил об этом его экс-работодателя. Решением Черемушкинского районного суда Москвы организация, название которой не сообщается, оштрафована на 100 тыс. руб. Это минимальная сумма, предусмотренная статьей 19.29 КоАП, сообщили «ФВ» в пресс-службе прокуратуры Республики Чувашии.

Также прокуратура добивается привлечения к административной ответственности должностного лица, виновного в нарушении. Дело направлено на рассмотрение в районный суд по  месту его  жительства. Виновному грозит штраф до 50 тыс. руб., уточнили в пресс-службе.

Екатерина Погонцева
pharmvestnik

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28 октября, 2021 | Просмотров: 87