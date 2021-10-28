Фармдистрибьютора оштрафовали за трудоустройство экс-сотрудника чувашского Минздрава

Прокуратура Чебоксар добилась привлечения к административной ответственности компании, которая занимается оптовыми поставками лекарственных средств. Фармдистрибьютор из Москвы взял на работу бывшего госслужащего, но не уведомил об этом его экс-работодателя. Решением Черемушкинского районного суда Москвы организация, название которой не сообщается, оштрафована на 100 тыс. руб. Это минимальная сумма, предусмотренная статьей 19.29 КоАП, сообщили «ФВ» в пресс-службе прокуратуры Республики Чувашии.

Также прокуратура добивается привлечения к административной ответственности должностного лица, виновного в нарушении. Дело направлено на рассмотрение в районный суд по месту его жительства. Виновному грозит штраф до 50 тыс. руб., уточнили в пресс-службе.

Екатерина Погонцева

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