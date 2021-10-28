Эксперты FDA одобрили вакцинацию препаратом Pfizer детей 5-11 лет

Специалисты FDA рекомендовали одобрить вакцину Pfizer/BioNTech для детей в возрасте 5–11 лет. Препарат уже одобрен для детей 12–15 лет.

Специалисты экспертной группы FDA подавляющим большинством голосов проголосовали за то, чтобы разрешить вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19 для детей 5–11 лет, сообщает Reuters.

Вакцина может стать доступной для младшей возрастной группы уже на следующей неделе. FDA не обязано следовать советам своих внешних экспертов, но обычно делает это. Если агентство одобрит прививки для этой возрастной группы, на следующей неделе консультативная группа Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) соберется, чтобы выпустить финальные рекомендации по применению вакцины. Право последнего слова имеет директор CDC.

Согласно данным Американской академии педиатрии, в США более 500 детей умерли от COVID-19. «Это восьмая по частоте причина смерти детей из этой возрастной группы за последний год, — заявила педиатрический эксперт по вакцинам CDC и член комиссии с правом голоса Аманда Кон. — Использование этой вакцины поможет предотвратить смерти, госпитализации и значительные долгосрочные неблагоприятные исходы у детей».

Pfizer и BioNTech добиваются выдачи разрешения на более низкую дозу вакцины в 10 микрограмм для маленьких детей по сравнению с 30 микрограммами, которые вводят детям в возрасте от 12 лет и старше. Препарат разрешен в США для пациентов в возрасте 12–15 лет.

Несколько стран уже одобрили вакцины против COVID-19 для детей этой возрастной группы и младше. Среди них Китай, Куба и Объединенные Арабские Эмираты.

Николай Соколов

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