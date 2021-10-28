Gilead отменил госрегистрацию лекарственной формы ремдесивира «Веклури» в России

Минздрав России принял решение об отмене госрегистрации препарата «Веклури» (ремдесивир) и исключении его из ГРЛС. Решение принято на основании заявления компании-разработчика Gilead.

Фармкомпания Gilead подала заявление в Минздрав об отмене госрегистрации препарата «Веклури» (одна из лекарственных форм ремдесивира в России), министерство одобрило эту заявку. Об этом говорится в письме Минздрава к Gilead («Гилеад Сайенсиз Раша»), копия которого есть у «ФВ». Препарат будет исключен из госреестра лекарственных средств (ГРЛС) России.

«Веклури» представляет собой концентрат для приготовления раствора для инфузий дозировкой 5 мг/мл. Препарат был зарегистрирован в ГРЛС в октябре 2020 года, действие регистрационного удостоверения заканчивалось в январе 2022 года. По данным AlphaRM, за восемь месяцев 2021 года продано 7,6 тыс. упаковок препарата в форме лиофилизата на сумму 132,7 млн руб.

Ремдесивир используется для лечения COVID-19. Сегодня стало известно, что Правительство России потратит на закупку ремдесивира больше 4 млрд руб. В начале года «Фармасинтез» получил принудительную лицензию на производство ремдесивира. Патент на оригинальный ремдесивир принадлежит разработчику препарата — компании Gilead Sciences.

Григорий Дубов

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