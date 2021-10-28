«Биннофарм Групп» планирует привлечь инвестиции через выпуск облигаций

«Биннофарм Групп» привлечет финансирование на развитие бизнеса путем выпуска облигаций. Их общий объем составит до 50 млрд руб. Ранее Владимир Евтушенков допускал, что «Биннофарм Групп» может стать первой компанией из портфеля АФК «Системы», которая проведет IPO в 2022 году.
«Биннофарм Групп», объединяющая профильные активы АФК «Система», зарегистрировала на Московской бирже проспект и бессрочную программу выпуска облигаций, пишет «Лента.Ру» Компания сможет выпускать биржевые облигации общим объемом до 50 млрд руб. с максимальным сроком погашения 15 лет. Параметры отдельных выпусков будут устанавливаться в каждом конкретном случае.
В компании пояснили, что регистрация бессрочной программы биржевых облигаций позволит диверсифицировать источники фондирования. Она привлечет средства для дальнейшей реализации инвестиционных проектов, масштабирования бизнеса и развития портфеля путем сделок M&A.
«Компания планирует активно присутствовать на облигационном рынке, привлекая средства для реализации инвестиционной программы и рефинансирования долговых обязательств, поэтому советом директоров был утвержден указанный объем программы. Параметры отдельных выпусков в рамках программы будут установлены решениями о выпуске», — пояснила финансовый директор «Биннофарм Групп» Элина Багаутдинова.
Как говорил в сентябре в кулуарах Восточного экономического форума председатель совета директоров «Системы» Владимир Евтушенков, «Биннофарм Групп» может стать первой компанией из портфеля АФК «Системы», которая проведет IPO в 2022 году.
О создании холдинга для управления фармацевтическими активами группы АФК «Система» объявила в конце октября 2020 года. Управляющая компания – ООО «Биннофарм Групп» – зарегистрирована в ноябре 2019 года. Объединенный холдинг «Биннофарм Групп» включает в себя пять производственных площадок: АО «Алиум» (ранее «Оболенское», Серпуховский район Московской области), АО «Биннофарм» (две площадки в Зеленограде и Красногорске Московской области), ОАО «Синтез» (Курган), ЗАО «Биоком» (Ставрополь).
Елена Сидорова
pharmvestnik