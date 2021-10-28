«Биннофарм Групп» планирует привлечь инвестиции через выпуск облигаций

«Биннофарм Групп», объединяющая профильные активы АФК «Система», зарегистрировала на Московской бирже проспект и бессрочную программу выпуска облигаций, пишет «Лента.Ру» Компания сможет выпускать биржевые облигации общим объемом до 50 млрд руб. с максимальным сроком погашения 15 лет. Параметры отдельных выпусков будут устанавливаться в каждом конкретном случае.

В компании пояснили, что регистрация бессрочной программы биржевых облигаций позволит диверсифицировать источники фондирования. Она привлечет средства для дальнейшей реализации инвестиционных проектов, масштабирования бизнеса и развития портфеля путем сделок M&A.

«Компания планирует активно присутствовать на облигационном рынке, привлекая средства для реализации инвестиционной программы и рефинансирования долговых обязательств, поэтому советом директоров был утвержден указанный объем программы. Параметры отдельных выпусков в рамках программы будут установлены решениями о выпуске», — пояснила финансовый директор «Биннофарм Групп» Элина Багаутдинова.

Как говорил в сентябре в кулуарах Восточного экономического форума председатель совета директоров «Системы» Владимир Евтушенков, «Биннофарм Групп» может стать первой компанией из портфеля АФК «Системы», которая проведет IPO в 2022 году.

О создании холдинга для управления фармацевтическими активами группы АФК «Система» объявила в конце октября 2020 года. Управляющая компания – ООО «Биннофарм Групп» – зарегистрирована в ноябре 2019 года. Объединенный холдинг «Биннофарм Групп» включает в себя пять производственных площадок: АО «Алиум» (ранее «Оболенское», Серпуховский район Московской области), АО «Биннофарм» (две площадки в Зеленограде и Красногорске Московской области), ОАО «Синтез» (Курган), ЗАО «Биоком» (Ставрополь).

Елена Сидорова

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