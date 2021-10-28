В Москве сообщили результаты первого этапа исследования «Спутника V» для подростков

В Москве обнародовали итоги первого этапа испытания вакцины «Спутник V» среди детей 12—17 лет. Разные концентрации препарата – 1:5 и 1:10 – продемонстрировали хорошие показатели формирования иммунитета к COVID-19, сообщили власти города.

Власти Москвы представили результаты первого этапа исследования вакцины против COVID-19 «Спутник V» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщается на портале mos.ru.

В первом этапе испытаний участвовали 99 несовершеннолетних – 56 мальчиков и 43 девочки, оба компонента получили 92 человека. Вакцина продемонстрировала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, их показатели превосходят аналогичные у взрослых участников I и II фаз клинических испытаний.

«Двукратная вакцинация добровольцев вакциной <…> как 1:10, так и 1:5 иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых, способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета», — отмечается в сообщении.

Сейчас в Москве отбирают волонтеров для второго этапа исследования.

Испытания вакцины среди подростков начались в июле в Морозовской детской больнице и детской больнице им. З.А. Башляевой. Отмечалось, что они пройдут в III фазы. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал в августе, что основной побочный эффект после введения вакцины подросткам – повышение температуры до 37,5 градусов. Подобные случаи возникали при вакцинации «Спутником V» в концентрации 1:5, тогда как концентрация 1:10 не вызывала появления побочных эффектов.

В конце сентября Правительство России выделило Центру имени Гамалеи более 100 млн руб. на проведение III фазы испытаний препарата для подростков, в ней будут участвовать 3 тыс. человек. Гинцбург отмечал, что для несовершеннолетних концентрацию вакцины снизят в пять раз.

Григорий Дубов

pharmvestnik