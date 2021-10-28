В Крыму запустят производство экспресс-тестов на коронавирус

В Симферополе в ближайшие полтора-два месяца планируется построить завод по производству экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.

«Этот завод обеспечит первичную потребность республики по экспресс-тестам. До нового года уже начнем использовать экспресс-тесты крымского производства. В течение года произойдет расширение мощностей, и будет уже «полная сборка» с применением ноу-хау. Будет строительство полноценного завода», – заявил Ворона журналистам.

По его словам, в будущем в крымской столице запланировано производство экспресс-тестов, выявляющих около 70 видов инфекционных заболеваний.

Подписание соглашения о намерениях по производству экспресс-тестов «КрымТест» в Симферополе состоялось в прошлый четверг, 21 октября.

gxpnews