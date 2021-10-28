Антидепрессант флувоксамин может снижать риск госпитализации при COVID-19

Последние данные, полученные специалистами, указывают на потенциальную терапевтическую ценность антидепрессанта флувоксамин при COVID-19, говорится в публикации журнала Lancet.

В исследовании TOGETHER среди пациентов с острыми симптомами COVID-19 ученые стремились оценить эффективность препарата по сравнению с плацебо. Оказалось, что флувоксамин может снижать риск госпитализации при коронавирусе.

В испытаниях приняли участие 1500 бразильских пациентов с коронавирусом, большинство из которых не были вакцинированы и находились в группе риска. 11% пациентов, принимавших флувоксамин, испытывали необходимость в госпитализации или длительном медицинском наблюдении. Среди тех, кто не принимал препарат, доля оказалась выше — 16%. Таким образом, риск снижался на 32%.

«Учитывая безопасность, переносимость, простоту в использовании, низкую цену и широкую распространенность флувоксамина, результаты испытаний могут повлиять на национальные и международные рекомендации по терапии COVID-19», — утверждают авторы исследования.

Препарат может влиять на воспалительные процессы, отметила один из авторов исследования, доцент психиатрии Вашингтонского университета в Сент-Луисе Анджела Рейерсон.

«Флувоксамин уменьшает выработку цитокинов, которая может быть вызвана COVID-19», — приводит CNN ее слова. Отмечается, что препарат также может снижать количество тромбоцитов в крови.

gxpnews