СПбНИИВС поможет запуску в Малайзии производства вакцин от гриппа

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России подписал меморандум с малайзийской компанией Malaysia Vaccines and Pharmaceuticals Healthcare Sdn Bhd о том, что будет реализован проект по созданию в Малайзии полного цикла производства вакцин от гриппа для человека. Об этом сообщает «Сделано в России» со ссылкой на министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

В церемонии торжественного вручения документа приняли торговый представитель РФ в Малайзии Никита Пономаренко и министр науки, технологий и инноваций Малайзии Адхам Баба. Стороны обсудили двусторонние отношения в области трансфера фармацевтических технологий и реализации медицинских образовательных программ, а также регистрацию ряда российских препаратов в Малайзии. По итогам встречи были обозначены перспективы дальнейшего взаимодействия, к примеру, организация деловых переговоров на полях ЭКСПО-2020 в Дубае.

По словам Пономаренко, Малайзия – один из важнейших партнеров России в Юго-Восточной Азии. Как он отметил, торгпредство заинтересовано в том, чтобы наладить системное партнерство бизнеса для наращивания пула двухсторонних проектов в таких областях, как промышленность, наука, технологии и инновации.

СПбНИИВС вступил в глобальную организацию EBPMN, стало известно ранее.

gxpnews