Гинцбург: «Спутник V» вместе с назальной вакциной могут защитить от коронавируса на 100%

Иммунизация вакциной «Спутник V», а затем ревакцинация назальным препаратом может обеспечить полную защиту не только от тяжелого течения коронавирусной инфекции, но и вообще от заражения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», – заявил Гинцбург изданию.

Как отметил руководитель Центра Гамалеи, за счет такого способа введения препарата создается «независимый барьер», который препятствует проникновению вируса.

Как стало известно ранее, компания «Генериум» разработала назальную форму вакцины «Спутник V».

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