Прибыль Teva в III квартале оказалась ниже прогнозируемой

Доходы Teva за III квартал 2021 года оказались ниже, чем прогнозировали аналитики. Продажи также снизились по сравнению с прошлым годом.

Продажи израильского производителя дженериков Teva Pharmaceutical за III квартал достигли 3,89 млрд долл., что оказалось меньше прогнозов аналитиков, говорится в отчете компании. Эксперты предполагали, что компания заработает более 4 млрд долл.

По сравнению с прошлым годом доходы снизились на 2%. Компания объясняет это снижением продаж в Северной Америке, но заявляет, что по итогу 2021 года сможет достигнуть всех поставленных рыночных целей. В июле компания снизила прогноз по доходам из-за более медленного восстановления после пандемии, но теперь утверждает, что бизнес практически вышел на допандемийный уровень.

Препарат компании для лечения болезни Хантингтона Austedo и препарат от мигрени Ajovy продолжают демонстрировать рост выручки. За этот квартал продажи выросли на 19% и 31% соответственно в Соединенных Штатах. Teva ожидает, что продажи Austedo в этом году достигнут 850 млн долл., а Ajovy — 300 млн долл., при этом генеральный директор Teva Каре Шульц считает, что Ajovy в конечном итоге займет треть рынка США по сравнению с 21% в настоящее время.

В целом продажи в Северной Америке упали до 1,88 млрд долл. в III квартале по сравнению с 2,02 млрд долл. годом ранее. Reuters пишет, что общие продажи дженериков в Северной Америке упали на 7%, до 859 млн долл., в то время как продажи в Европе выросли на 9%, до 1,22 млрд долл.

В этом квартале Teva также выплатила еще 1 млрд долл. долга, в результате чего чистый долг компании составил 21,7 млрд долл. Шульц заявил, что из-за высокого долга у Teva больше нет возможности делать какие-либо приобретения. Он рассказал Reuters, что по этой причине Teva не заинтересована в покупке Sandoz у Novartis, а также из-за совпадения их портфелей биоподобных препаратов.

На этой неделе Novartis подняла вопрос о продаже своего подразделения по производству дженериковых препаратов Sandoz из-за усиления конкуренции на рынке.

Николай Соколов

pharmvestnik