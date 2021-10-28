Чистая прибыль «ПРОМОМЕД ДМ» выросла до 495,5 млн рублей

ООО «ПРОМОМЕД ДМ» опубликовало отчетность за девять месяцев 2021 года, которая была составлена по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Согласно промежуточной отчетности эмитента, чистая прибыль компании в отчетном периоде составила 495,46 миллиона рублей по сравнению с 38,92 миллиона рублей за девять месяцев 2020 года.

В соответствии с данными отчетности, активы компании равны 11,12 миллиарда рублей, если сравнить с 3,12 миллиарда годом ранее. Внеоборотные активы ООО «ПРОМОМЕД ДМ» находятся на уровне 772.52 миллиона рублей. Произошел рост оборотных активов на 288.78% до 10.35 миллиарда рублей. Капитал и резервы выросли на 51,33% до 2,33 миллиарда рублей.

По сведениям отчетности, долгосрочные обязательства компании увеличились и достигли уровня 2,52 миллиарда рублей. Это на 303,55% больше, чем аналогичный показатель за девять месяцев 2020 года.

gxpnews