Ассоциации попросили сделать госпошлины на регистрацию лекарств экономически обоснованными

Четыре фармацевтические ассоциации и Росмедпром обратились к властям с просьбой пересмотреть предложенное правительством повышение госпошлин на регистрацию лекарств. Размер некоторых пошлин может вырасти в несколько раз. Общественные организации предложили для индексации госпошлин использовать метод накопленной инфляции.

Фармацевтические ассоциации написали обращения в правительство, Госдуму, Минфин и Минздрав. Копия письма, которое подписали главы AIPM, АРФП, АПФ, СПФО, Росмедпром, есть в распоряжении «ФВ». Они обратили внимание, что законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» предполагает многократный рост стоимости госпошлин за регистрацию лекарств. Это будет дополнительной нагрузкой на отрасль, сопоставимой с расходами на получение криптокодов для маркировки. По мнению организаций, пошлины должны быть экономически обоснованными, в частности, для их индексации может быть применен метод накопленной инфляции.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении пошлин 30 сентября 2021 года. Например, за проведение экспертизы документов, представленных для определения возможности рассматривать лекарственный препарат при госрегистрации в качестве орфанного, госпошлина может быть повышена с 25 тыс. до 420 тыс. руб., за проведение этической экспертизы, экспертизы документов лекарственного препарата для получения разрешения на проведение пострегистрационного клинического исследования — с 60 тыс. до 135 тыс. руб.

В письме ассоциации обратили внимание, что в среднем на одного крупного держателя регистрационного удостоверения в год приходится от 100 до 500 изменений в досье, на один препарат — от 2 до 12 изменений.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, от принятия корректировок налоговых пошлин поступления в бюджет составят три миллиарда рублей ежегодно. «При этом следует отметить, что в связи с введением обязательной маркировки лекарственных средств на отрасль возложены расходы в размере минимум 3 млрд руб. в год за получение криптокодов, что по сути является дополнительным вненалоговым бременем. В совокупности с другими дополнительными затратами это уже приводит к сокращению производств, уменьшению номенклатуры лекарственных препаратов и негативным образом отражается на системе здравоохранения в целом», — говорится в письме.

Фармсообщество напомнило, что в 2015 году был аналогичный пересмотр пошлин, он «базировался на дифференциальном подходе к определению уровня накопленной инфляции за период индексирования». По мнению авторов письма, сейчас можно применить похожую методику.

Например, предложенное повышение пошлины на проведение экспертизы документов на возможность регистрации лекарства как орфанного по законопроекту составляет +1580% к текущему уровню, а накопленная инфляция — 25,93%.

Елена Калиновская

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