СМИ сообщили о перезапуске кампании по пропаганде вакцинации

Информационную кампания по пропаганде вакцинации в администрации президента признали неэффективной из-за агрессивной агитации и недостаточного внимания регионам, сообщили СМИ. Эксперты предлагают учредить отдельный орган, занимающийся прививочной кампанией, или даже передать эти полномочия военным. Дмитрий Песков отрицает планы по перезапуску кампании вакцинации.

Внутриполитический блок Администрации президента занялся организацией новой информационной кампании в сфере вакцинации от коронавируса, пишет «Коммерсантъ». Предыдущая признана неэффективной, в том числе из-за недостаточного внимания к регионам и слишком агрессивной агитации. К разъяснительной работе подключат волонтеров и экспертов. Источники издания говорят, что к действиям по корректировке информационной работы также привлечены представители Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Ранее пропагандой прививок в основном занималась АНО «Национальные приоритеты», но федеральные власти пришли к выводу о недостаточной эффективности информационной работы по этому вопросу.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой 16 октября даже заявил, что государство проиграло информационную кампанию против коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже признал, что государство не все сделало в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации.

Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов заявил, что властям стоит сворачивать «игру в «Зарницу» с антиваксерами», так как вакцинация буксует не из-за них. По его мнению, опыт других стран показывает, что все дело в грамотной организационной работе.

Эксперт также считает, что в странах с наиболее успешными темпами вакцинации власти сумели провести в сознании граждан прямую связь между снятием ограничений и необходимостью прививаться.

«Хочешь пойти в ресторан, хочешь выйти на работу, хочешь, чтобы дети пошли в школу, — иди вакцинируйся», — пояснил Кузнецов. Он также считает эффективным создание отдельного института, занимающегося исключительно вакцинацией, или даже передачу этих полномочий военным. А одна из наиболее эффективных мер, по его мнению, — именные приглашения на вакцинацию с точным временем: «Огромное количество людей не вакцинировались не потому, что они антиваксеры, не потому, что они не хотят, а потому, что у них не было времени или, скорее, был выбор этого времени. Тяжело самого себя заставить проходить некую медицинскую процедуру, когда ты еще и не уверен в ее полезности».

Дмитрий Песков отрицает планы по перезапуску кампании вакцинации. «Нет, эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет. Абсолютно неверная информация», — подчеркнул он в ответ на просьбу прокомментировать такие данные (цитата по ТАСС).

По данным портала «Стопкоронавирус.рф», по состоянию на 22 октября полную вакцинацию прошли 49,1 млн россиян, а первым компонентом привиты 53,5 млн.

pharmvestnik