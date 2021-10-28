«Детралекс»® стал обладателем премии «Марка №1 в России»

«Детралекс»®, оригинальный лекарственный препарат для терапии заболеваний вен (варикоза и геморроя), стал победителем ежегодной премии «Марка №1 в России» в категории «Медицинские товары — венотонизирующие средства». Награда присуждается по результатам голосования, в котором принимает участие несколько десятков тысяч человек по всей стране.

Действие «Детралекса»® направлено на снятие боли, отека и тяжести в ногах при варикозе, а также на борьбу с дискомфортом, болью и кровотечением при геморрое и воздействует на причину симптомов изнутри.1,2

Лекарственный препарат компании Servier неоднократно удостаивался престижных наград фармацевтической отрасли. Ранее он у же становился победителем премий «Платиновая унция» и Smart Pharma Awards, а также был признан лидером «Рейтинга влиятельности» в номинации «Лучший безрецептурный препарат» 2019 года.

Премия «Марка № 1», учрежденная в 1998 году, представляет собой одну из значимых на отечественном рынке систем оценки известности брендов и уровня доверия к ним покупателей. В голосовании, прошедшем в сентябре-октябре 2021 года, приняли участие десятки тысяч человек по всей России. Покупатели выразили свое отношение к производителям различных товаров и услуг, представленных на отечественном рынке, а также выбрали наиболее известные бренды на рынке, пользующиеся народным признанием.

1. https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=74891872-ad10-463c-b9c1-2c23babca7c9&t=.

2. https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=951d9d95-5731-43eb-81be-bc0e0f740a92&t=.

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