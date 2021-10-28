Eli Lilly и Pfizer прекращают сотрудничество по разработке обезболивающего от остеоартрита

Pfizer и Eli Lilly заявили о прекращении совместной разработки обезболивающего препарата от остеоартрита tanezumab. Причиной стало развитие у пациентов прогрессирующего остеоартрита, несмотря на то что он успешно купировал болевые ощущения.

Eli Lilly и Pfizer объявили о том, что они прекращают разработку tanezumab, обезболивающего средства для лечения остеоартрита. Такое решение было принято после отрицательных отзывов регулирующих органов США и Европы, пишет PharmaLive.

Eli Lilly рассказала, что компании приняли решение прервать сотрудничество после того, как FDA направило им полное ответное письмо (CRL), в котором указывалось, что регулирующий орган не одобрит tanezumab в его нынешней форме. Eli Lilly сообщила об этом в своем отчете о финансовых результатах за III квартал.

Ранее FDA уже выражало серьезную озабоченность по поводу безопасности tanezumab. Основной проблемой было развитие у пациентов быстро прогрессирующего остеоартрита (RPOA), который наблюдался в ходе клинических исследований. Агентство сообщало, что преимущества препарата не перевешивают риски RPOA. Схожие опасения этой осенью высказали в EMA.

Tanezumab разрабатывается с 2013 года и представляет собой моноклональное антитело, нацеленное на фактор роста нервов (NGF), уровень которого повышается после травмы или воспаления. Препарат предназначен для ингибирования NGF, тем самым он предотвращает попадание болевых сигналов, производимых мышцами, кожей и органами, в мозг.

Pfizer и Eli Lilly надеялись, что препарат может стать альтернативой терапии умеренного и тяжелого остеоартрита с помощью опиоидов. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявляют, что более 760 тыс. американцев умерли с 1999 года от передозировок опиоидами.

Tanezumab — это не первый препарат в классе NGF, в отношении которого регуляторы высказывали сомнения в его безопасности. В 2010 году Johnson & Johnson приостановила разработку своего препарата fulranumab из-за опасений FDA по поводу того, что он может быть связан с серьезным заболеванием костей. В 2016 году FDA приостановило действие ингибитора NGF от Teva и Regeneron, fasinumab после того, как у одного из участников испытания развилась артропатия — быстрое разрушение сустава. Fasinumab разрабатывался для лечения хронической боли в пояснице.

Николай Соколов

pharmvestnik