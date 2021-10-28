Директор «Севастопольфармации» добилась отмены штрафа Ростовского УФАС

Директор ООО «Севастопольфармация» добилась в суде отмены штрафа от Ростовского УФАС за заключение картельного соглашения. Для восстановления справедливости потребовалось больше двух лет. Решение суда пока не вступило в силу.

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск директора ООО «Севастопольфармация» Анны Шагинской к Ростовскому УФАС об отмене постановления об административном наказании по ч.2 ст.14.32. КоАП РФ «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности». Шагинскую как должностное лицо оштрафовали на 20 тыс. руб. Однако позже суды сочли данное обвинение недоказанным. Решение об отмене штрафа не вступило в силу, оно размещено в системе «Мой арбитр».

Обвинения в заключении картельного соглашения на рынке поставок лекарств в адрес ГУП КК «Кубаньфармация», ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация» прозвучали в 2017 году. Начались проверки их деятельности. Анна Шагинская была единственным руководителем, который отреагировал на запрос «ФВ» по данному делу. В своем ответе она указала, что все контракты заключались в соответствии с действующим законодательством. Тем не менее все перечисленные организации были признаны виновными и привлечены к административной ответственности — штрафам на общую сумму более 100 млн руб.

Поставщики пытались оспорить решения УФАС, но сначала проиграли. Перелом в деле произошел в ноябре 2020 года, в кассационной инстанции. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа указал, что в спорных торгах принимали участие и другие компании, имелась конкуренция. Суды не дали оценку этим обстоятельствам. К тому же в сумму штрафа «Севастопольфармации» УФАС включил торги с НМЦК 32,8 млн руб., к которым компанию не допустили. Что касается переписки, которая велась между сотрудниками некоторых из этих организаций, то она не относилась к аукционам. Дело было направлено на новое рассмотрение. Снова дело прошло все инстанции, но теперь Фемида была на стороне фармпредприятий. А в августе этого года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа окончательно высказался по поводу невиновности истцов.

При этих обстоятельствах Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Шагинской.

Екатерина Погонцева

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