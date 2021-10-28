Елена Касакина вернулась в «Акрихин»

Вице-президентом компании по производственной деятельности Евразийской экономической зоны компании «Акрихин» назначена Елена Касакина. Ранее она уже работала в «Акрихине», но в январе этого года перешла в «Биннофарм Групп».

Елена Касакина, которая до января 2021 года работала в компании «Акрихин» вице-президентом по производственной деятельности, вернулась в компанию на новую должность. С 21 октября она работает вице-президентом компании по производственной деятельности Евразийской экономической зоны. Об этом «ФВ» рассказали два собеседника на рынке и подтвердили в компании.

С января 2021 года Елена Касакина работала заместителем генерального директора по производственной деятельности «Биннофарм Групп».

В 1988 году она окончила Кузбасский политехнический институт по специальности «Технология основного органического и нефтехимического синтеза», получила квалификацию «Инженер-химик-технолог». Работала директором по производству в компании «Нижфарм» («Штада»). Затем была директором по производству и логистике в компании «Изварино Фарма» («Ферринг Фармасьютикалс»).

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