Суд отказался признать испорченные коды маркировки на упаковах с лекарствами страховым случаем

Компания «Ирвин 2» не смогла получить страховое возмещение за «потекшие» коды на упаковках с лекарством. Страховщик заявил, что это не страховой случай.

Арбитражный суд Москвы оставил без удовлетворения иск ООО «Ирвин 2» к АО «Группа Ренессанс Страхование» о взыскании 15,2 млн руб. Речь идет о страховом возмещении за поврежденные в процессе хранения в холодильнике коды маркировки на лекарственном препарате. Страховщик настаивал, что данный случай не является страховым, суд его поддержал. Решение от 25 октября размещено в системе «Мой арбитр» и не вступило в законную силу.

Компания «Ирвин 2» застраховала в «Группе Ренессанс Страхование» товары на своем складе в 2019 году. Согласно полису, товар является застрахованным на случай его гибели, утраты или повреждения, в том числе в результате повреждения водой из систем водоснабжения, отопления, канализации и аналогичных систем и непредвиденного повреждения, уничтожения, выхода из строя холодильных установок/камер.

14 января этого года истец направил ответчику заявление о том, что на 20 упаковках с препаратом гемлибра повреждены следующие данные: средства маркировки QR-кода, уникальный код, срок годности, дата производства. Но страхователь отказался компенсировать стоимость этих лекарств (15,2 млн руб.), поскольку повреждение не было связано с выходом из строя холодильного оборудования.

По поручению ответчика был направлен запрос производителю данного препарата «Чугай Фарма Мануфектуринг Ко.Лтд»/«Ф.Хоффман Ля Рош Лтд.», Япония/Швейцария, относительно возможности переупаковки гемлибры. На что был получен ответ, что переупаковка невозможна, а претензия «Ирвин 2» в отношении претензионных упаковок была получена АО «Рош-Москва». Но в результате проведенного расследования было установлено, что повреждение переменных информационных данных на претензионных упаковках, возникшее при их хранении на аптечном складе «Ирвин 2», находится вне зоны ответственности группы компаний «Рош».

Согласно предоставленной истцом выписки из заключения НИЦ «Столичный Эксперт» и письма «Пирсстрой» (организация, осуществляющая техническое обслуживание холодильных установок), повреждения данных и QR-кодов на вторичных упаковках гемлибры могли образоваться в результате воздействия воды/конденсата во время работы холодильной установки. В связи с особенностями работы холодильного оборудования образование конденсата и его выбрасывание в виде мелкой дисперсной массы в холодильную камеру допускается.

«Однако заявленное событие не относится к перечню рисков, на случай наступления которых заключен полис», – говорится в решении суда. «Ирвин 2» отказался комментировать решение суда и свое намерение обжаловать его.

Екатерина Погонцева

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