Фармпром существенно увеличил выпуск дорогих лекарств

Денежный объем производства лекарств в России по итогам I—III кварталов достиг 432,7 млрд руб. Относительно аналогичного периода прошлого года аналитики фиксируют прирост в рублях на 20%. Фармпроизводители в текущем году переориентировались на выпуск более дорогих препаратов.

Высокая динамика роста денежного объема производства лекарств в России сохраняется третий год подряд, говорится в отчете RNC Pharma, поступившем «ФВ». При этом отгрузки в упаковках сократились на 16%, всего было произведено 2,98 млрд упаковок. Показатель прироста в минимальных единицах дозирования (МЕД) выглядел заметно лучше, но все равно находился в минусовых значениях (–5,7%), всего за январь—сентябрь было выпущено 57,5 млрд МЕД.

Итоги сентября 2021 года продемонстрировали прирост в рублях на уровне 0,3%, это второй с конца результат за текущий год в помесячном разрезе. Всего в этом месяце отечественные производители выпустили лекарств на сумму 48 млрд руб. Натуральный объем производства относительно сентября 2020 года в упаковках снизился на 24,4%, а в МЕД на 10%.

«Столь скромные результаты объясняются скорее эффектом высокой базы за прошлый год, тогда на сентябрь приходился пик производства, связанный с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией. К тому же за год серьезно изменился производимый ассортимент, в частности, в текущем году фармпром переориентировался на выпуск более дорогих препаратов», — отмечают аналитики.

Неравномерность динамики производства в отношении Rx и ОТС препаратов по итогам I—III кварталов 2021 года сохраняется, при проведении расчетов в упаковках прирост по группе ОТС-препаратов фиксировался на уровне –21,4%, результат по категории Rx примерно вдвое лучше. К аналогичному периоду 2020 года аналитики фиксируют –9,4%.

Если не считать очевидных успехов «Медгамал» (филиал «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»), то в ТОР20 компаний — производителей Rx-препаратов примеров кратной динамики отгрузок за январь—сентябрь 2021 года не было.

«Несмотря на общее сокращение производства, ряду компаний удалось выйти в весьма чувствительный плюс. Так, «Обновление» нарастило объем выпуска в упаковках на 28%. Динамику по компании обеспечивали препараты «Анаприлин» (относительно января-сентября 2020 года отгрузки выросли в 7 раз), «Фуросемид» (в 3,7 раза) и «Пирацетам» (в 3,5 раза). Сопоставимым результатом может похвастаться «Фармасинтез» (27% в упаковках), причем за счет принципиально иного набора продуктов. Максимальный вклад в динамику внесла инфузионная форма левофлоксацина — препарат «Бактофлокс» (рост в 3,9 раза), два гипогликемических препарата «Голда МВ» (в 2,7 раза) и «Мерифатин» (в 2,6 раза)», — отмечается в отчете.

В числе топовых корпораций ОТС препаратов лидер с точки зрения динамики не изменился, это по-прежнему «Валента», относительно I—III кварталов 2021 года аналитики фиксируют прирост 37% (в упаковках), фактически динамику обеспечили препараты «Тримедат» и «Ингавирин». Второй результат в двадцатке показывает «Гротекс» (+26%). Здесь из числа основных продуктов высокой динамикой отличался «Дэтриферол» — препарат витамина D, за год выпуск вырос в 2,5 раза, а также адаптогенный препарат «Трекрезан» (рост в 2 раза).

«Достойны упоминания также компании «Фармстандарт» и «Эбботт», обе увеличили отгрузки безрецептурных препаратов за год на 25%. В первом случае динамику определяли «Ацетилсалициловая кислота» и «Арбидол». Во втором прирост обеспечили поставки препаратов «Креон» и «Дюфалак», — говорят аналитики.

pharmvestnik