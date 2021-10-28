MSD передаст лицензию на производство дженериков molnupiravir

MSD подписала соглашение с Патентным фондом лекарственных средств для облегчения производства дженериков своего препарата molnupiravir от COVID-19. Лицензия покроет 105 стран, а передача технологий будет бесплатной.

MSD (в США и Канаде — Merck&Co) подписала лицензионное соглашение с Патентным фондом лекарственных средств (МPP), который поддерживает ООН. Это позволит большему количеству компаний производить дженериковые версии перорального препарата против COVID-19 molnupiravir, пишет Reuters.

MSD сообщила, что бесплатная лицензия будет распространяться на 105 стран с низким и средним уровнем дохода. Molnupiravir будут производить компании, которых выберет MPP и которые подадут заявки на получение сублицензии. Другая лицензия, которая включает передачу технологий, будет оставаться бесплатной до тех пор, пока ВОЗ классифицирует пандемию как «чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение».

«Это первая прозрачная добровольная лицензия на использование медицинских технологий против COVID-19», — говорится в совместном заявлении MSD и MPP.

Ранее в этом году компания MSD подписала двусторонние лицензионные соглашения с восемью индийскими производителями дженериков, включая Aurobindo Pharma, Cipla, Dr. Reddy’s Labs, Emcure Pharmaceuticals, Hetero Labs, Sun Pharmaceuticals и Torrent Pharmaceuticals.

Соглашение с MPP расширяет производственную базу за пределы списка этих компаний. MPP недавно сообщала Reuters, что она ведет переговоры с 24 компаниями, которые выразили заинтересованность в производстве molnupiravir.

При этом медицинская благотворительная организация «Врачи без границ» (MSF) выразила разочарование в связи с тем, что лицензия не включает многие страны, в которых проживает половина населения планеты, а также страны с крупными производственными мощностями, такими как Китай и Великобритания.

FDA рассматривает возможность выдачи разрешения на экстренное использование molnupiravir, который, как показало клиническое исследование, может вдвое снизить риск тяжелого течения заболевания и смерти от COVID-19.

Николай Соколов

pharmvestnik