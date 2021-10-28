В Москве начали лечить COVID-19 моноклональными антителами от Regeneron

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала о новой системе наблюдения и лечения COVID-19 у пациентов с хроническими заболеваниями, относящихся к группе риска. Если случай не требует госпитализации, то эти категории больных поступают в дневные стационары, открытые в ГКБ №40 и ГКБ №50, а также на базе трех КТ-центров. В экспериментальном режиме в таких случаях применяются препараты на основе моноклональных антител от Regeneron, Eli Lilly, GSK и другие.

В дневном стационаре на базе ГКБ №52 будут наблюдаться пациенты, проходящие гормональную и иммуносупрессивную терапию, с первичным и вторичным иммунодефицитом, с онкогематологическими заболеваниями (во время химиотерапии), пациенты на гемодиализе, а также после трансплантации.

В ГКБ №40 – пациенты с онкогематологическими заболеваниями, а впоследствии и с солидными опухолями. В обоих центрах смогут пройти лечение COVID-19 пациенты с инсулинозависимым диабетом первого и второго типа. В КТ-центрах на базе Диагностического центра №5 (филиал 5), ДЦ №3 и поликлиники №209 будут также лечиться пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Выявлять таких пациентов, по словам Раковой, планируется на ежедневной основе, сверяя данные о вновь заболевших COVID-19 со сведениями из их электронных медицинских карт. Далее врачи телемедицинского центра Депздрава Москвы изучают случай, связываются с пациентом и принимают решение о посещении дневного стационара. Сотрудники дневных стационаров предлагают пациентам наблюдаться у них и пройти лечение моноклональными антителами. «Преимущество в том, что на ранних стадиях заболевания мы можем быстрее справиться с вирусом. Эта практика уже широко используется в Америке и начинает применяться в Германии и Франции», – пояснила вице-мэр.

Пилотный проект был реализован в ГКБ №52 еще в июне, тогда лечение препаратами на основе моноклональных тел прошли 200 беременных женщин.

Судя по всему, речь идет о препаратах bamlanivimab и etesevimab от Eli Lilly, casirivimab+imdevimab от Roche и Regeneron, sotrovimab от GSK и Vir. Отдельные их партии ввозились в июне – августе по постановлению Правительства РФ №441, разрешающему во время пандемии вводить в оборот незарегистрированные лекарства на особых условиях. Всего, по подсчетам Vademecum, за этот период в Россию поступило 26,5 тысячи упаковок.

Все эти препараты одобрены FDA (bamlanivimab+etesevimab – в комбинации). Sotrovimab в США обходится в $2 100 (147 тысяч рублей), как и комбинация casirivimab+imdevimab.

Препараты на основе моноклональных антител, не зарегистрированные в России, появились в октябре 2021 года в 13-й версии Методических рекомендаций Минздрава России по диагностике, профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции. Это ввозимые в Россию три препарата, а также regdanvimab от Celltrion. Были обозначены приоритетные группы, совпадающие с группами пациентов, получавших терапию в Москве.

Группа первого уровня – беременные и женщины в послеродовом периоде с хотя бы одним фактором риска тяжелого течения COVID-19, пациенты старше 12 лет с первичными и вторичными иммунодефицитами, второго уровня – пациенты старше 12 лет с сахарным диабетом, хронической болезнью почек на поздней стадии, муковисцидозом, ХОБЛ тяжелого и крайне тяжелого течения, тяжелой бронхиальной астмой, а также пациенты в возрасте от 65 лет с сопутствующими заболеваниями.