В регионах России заканчивается Спутник Лайт

Несколько регионов РФ сообщили, что у них либо закончился, либо остался в ограниченном количестве Спутник Лайт – однокомпонентная вакцина против коронавирусной инфекции. В Минздраве РФ, ответственном за распределение вакцин по регионам, информации о сроках поставки следующих партий препарата пока нет. Летом текущего года также возникали проблемы с поставками вакцины КовиВак в Москву и другие регионы. Несколько регионов РФ сообщили, что у них либо закончился, либо остался в ограниченном количестве Спутник Лайт – однокомпонентная вакцина против коронавирусной инфекции. В Минздраве РФ, ответственном за распределение вакцин по регионам, информации о сроках поставки следующих партий препарата пока нет. Летом текущего года также возникали проблемы с поставками вакцины КовиВак в Москву и другие регионы.

В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга в комментариях под постом губернатора «ВКонтакте» сообщили, что во всех пунктах вакцинации и на складах закончился Спутник Лайт, об этом написало местное издание «Фонтанка». В сообщении комитета говорилось, что поставки препарата зависят от Минздрава РФ и что сведений о поставках следующей партии препарата пока нет. В комитете петербуржцам напомнили, что для вакцинации доступен Спутник V, дефицита которого в городе нет. Позже изданию «Коммерсантъ» в комитете заявили, что информация, распространяемая СМИ, не соответствует действительности. В ведомстве отметили, что по состоянию на полдень 28 октября в городских поликлиниках оставалось 35 тысяч доз вакцины и имеющихся препаратов хватит примерно на три дня.

Спутник Лайт, пишут СМИ, закончился и в Екатеринбурге, а о сроках поступления новых партий препарата информации нет. Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов также заявил, что в регионе закончилась вакцина, отметив, что ее поставка ожидается через две недели.

Минздрав Республики Башкортостан еще 25 октября подтвердил местному изданию, что в регионе закончился Спутник Лайт. В ведомстве пояснили, что всего в республику с июля 2021 года поступило 168,8 тысячи доз Спутника Лайт, но на 25 октября препарата в наличии не было.

В Минздраве Пермского края рассказали, что Спутник Лайт остался в регионе в ограниченном количестве. В ведомстве сообщили, что в Перми в настоящее время в большом количестве есть Спутник V, и отметили, что до конца месяца поставок Спутника Лайт в регион не ожидается.

В Свердловской области резко возрос спрос на однокомпонентную вакцину, что привело к риску возникновения ее дефицита. «На сегодняшний день запас Спутника V составляет 400 тысяч доз. Это самая массовая вакцина и наиболее часто используемая. Запасы Спутника Лайт в условиях высокого спроса действительно сокращаются, но жители области могут прививаться и двухкомпонентной вакциной, тем более что однокомпонентные и двухкомпонентные вакцины с точки зрения QR-кодов уравнены», – отметили в региональном оперштабе.

Столкнулись с нехваткой однокомпонентной вакцины и в Челябинской области. В большинстве поликлиник региона желающим привиться Спутником Лайт сообщают, что он закончился. В Департаменте здравоохранения Вологодской области также заявили, что в регионе заканчиваются запасы препарата, отметив, что жители региона могут привиться Спутником V, ЭпиВакКороной и КовиВаком, которых суммарно осталось в регионе около 110 тысяч доз.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поделился, что в области возник дефицит вакцины Спутник Лайт. «За прошедшую неделю случился небывалый ажиотаж на Спутник Лайт, количество желающих пройти ревакцинацию превысило запланированный запас препарата. Но не переживайте, уже на следующей неделе вакцина поступит во все прививочные пункты», – написал губернатор в Instagram.

Летом 2021 года в России была введена обязательная вакцинация 60% сотрудников, работающих в сфере общепита, банков, МФЦ, общественного транспорта, здравоохранения, социальной защиты и соцобслуживания, фитнес-клубах, физкультурно-оздоровительных комплексах, косметических салонах, и еще ряда профессий, которые входят в социальную сферу. В октябре главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова подписала постановление, согласно которому до 10 ноября не менее 80% сотрудников сферы услуг должны быть привиты первым компонентом вакцины против COVID-19, а до 10 декабря – вторым. Затем и остальные регионы РФ расширили обязательную вакцинацию.

В июне 2021 года в правительстве Москвы сообщили, что в городе временно приостановили вакцинацию против коронавирусной инфекции препаратом КовиВак, разработанным Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова, затем и другие регионы стали сообщать о перебоях с поставками вакцины. В настоящее время КовиВак производит только Центр им. М.П. Чумакова, объемы его производства не удовлетворяют спрос, с ноября к производству вакцины должен подключиться «Нанолек».

Фото: riapo.ru

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