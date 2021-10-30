Еще в нескольких регионах возник дефицит вакцины «Спутник Лайт»

Запасы вакцины «Спутник Лайт» в Кургане и Воронежской области полностью исчерпаны, в Красноярском крае наблюдается дефицит этого препарата. Накануне еще четыре региона сообщили о резком сокращении запасов «Спутника Лайт». В Минздраве России заявили, что в ближайшую неделю будут организованы поставки препарата в регионы.

В Воронежской области и в Кургане закончились запасы вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт», в Красноярском крае также зафиксировали дефицит препарата.

Облздрав Воронежской области отметил, что в наличии имеются в общей сложности больше 95 тыс. доз вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

В облздраве Курганской области пояснили, что в других городах региона вакцинация «Спутником Лайт» пока продолжается. Ведомство уже подготовило заявку на поставку в Курганскую область 20 тыс. доз «Спутника Лайт». Общие запасы вакцин в регионе составляют около 50 тыс. доз.

Поставки «Спутника Лайт» в ближайшие пять дней в Красноярский край не ожидаются, сообщили в региональном Минздраве. Всего субъект располагает 300 тыс. доз вакцин. На фоне этих сообщений в Минздраве России заявили, что в ближайшую неделю будут организованы поставки «Спутника Лайт» в регионы. В Кремле пояснили, что краткосрочный дефицит вакцин может наблюдаться в регионах из-за того, что вакцинация проходит неритмично, добавив, что власти в ближайшие сроки ликвидируют временную нехватку препаратов.

Накануне стало известно, что «Спутник Лайт» полностью закончился в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, дефицит вакцины возник в Вологодской, Свердловской и Челябинской областях. В Вологодской области сообщили, что не ожидают новых поставок препарата в ближайшие две недели, в Санкт-Петербурге и Свердловской области не смогли назвать точные сроки завоза новых партий вакцины. При этом в Челябинскую область доставили более 56 тыс. доз «Спутника Лайт».

Григорий Дубов

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