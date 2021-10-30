В Lancet сообщили о сокращении риска развития тяжелой формы COVID-19 от антидепрессанта

Антидепрессант флувоксамин показал способность снижать риск развития тяжелой формы COVID-19. Препарат не имеет противовирусных свойств, но способен предотвратить госпитализацию пациентов.

Антидепрессант Luvox (флувоксамин) сократил вероятность развития тяжелого течения COVID-19 почти на треть среди пациентов из группы риска. Об этом сообщается в новом исследовании, опубликованном в Lancet Global Health.

В исследовании, которое провели в Бразилии, приняли участие 1,5 тыс. человек. Оно показало, что среди тех, кто принимал препарат, реже регистрировались случаи прогрессирования заболевания до тяжелой формы, требующей госпитализации. 741 доброволец с COVID-19 получал по 100 мг флувоксамина два раза в день в течение 10 дней, в то время как 756 участников получали плацебо.

Среди пациентов, принимавших флувоксамин, состояние около 11% ухудшилось, в связи с чем их требовалось перевести в отделение неотложной помощи. В группе плацебо количество таких участников составило 16 %. Отмечается, что антидепрессант снизил абсолютный риск на 5 %, а относительный — на 32 %.

Исследователи заявили, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, может ли препарат быть включен в курс лечения пациентов, зараженных коронавирусом. Помимо этого, преимуществами лекарства являются простота применения и хороший профиль безопасности. По их словам, флувоксамин не представляет собой лекарственное средство от COVID-19, однако оно может быть полезным, поскольку способствует сокращению случаев госпитализации.

В исследовании отмечается, что до сих пор присутствует слабое понимание того, кто подвергается наибольшему риску прогрессирования заболевания. Некоторые пациенты с многочисленными факторами риска выздоравливали быстрее, чем те, кто был менее подвержен вероятности развития тяжелой формы COVID-19.

Luvox — это селективный ингибитор обратного захвата серотонина (SSRI), наиболее часто используемый для лечения обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) и депрессии. Препарат дешевый (цена на него — четыре доллара) и широко доступный для населения.

По предположению ученых, проводивших исследование, флувоксамин имеет свойство снижать выработку воспалительных молекул, известных как цитокины, вызываемые SARS-CoV-2. Препарат, возможно, также снижает количество тромбоцитов в крови, что может улучшать свертываемость крови при коронавирусной инфекции.

Кроме того, перед исследователями стоит вопрос о том, обладают ли другие антидепрессанты, такие как «Прозак» (флуоксетин), такими же свойствами, что и флувоксамин.

Владимир Заболотских

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