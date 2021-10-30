Росздравнадзор отчитался о запасах иммуноглобулина

Росздравнадзор сообщил о том, что в гражданском обороте находится более 233 тыс. упаковок иммуноглобулина как российского, так и зарубежного производства. Ранее о дефиците этого препарата сообщали СМИ.

В гражданском обороте находится достаточное количество иммуноглобулина, сообщил Росздравнадзор. По данным федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов, по состоянию на 28 октября в гражданском обороте на территории России находится 188 045 упаковок (из них 55021 упаковки в медицинских организациях) лекарственного препарата «Иммуноглобулин человека нормальный» отечественного производства. Кроме того, в обороте есть 45 420 упаковок (из них 8 174 упаковки в медицинских организациях) этого препарата зарубежного производства. Всего более 233 тыс. упаковок иммуноглобулина как российского, так и зарубежного производства, сообщается на сайте Росздравнадзора.

«Наличие на рынке необходимых лекарственных препаратов находится на контроле Росздравнадзора и Минздрава России», – подчеркивает Федеральная служба.

Такую информацию Росздравнадзор представил в ответ на публикации в СМИ о дефиците иммуноглобулина на фармрынке. В частности, 27 октября «Медицинский вестник» писал со ссылкой на информацию Благотворительного фонд помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета «Подсолнух», что на российских складах фактически нулевой запас препаратов иммуноглобулина.

О проблемах на рынке общественной организации сообщили крупные дистрибьюторы, в том числе представители иностранных компаний-производителей и пациенты, которые не могут купить лекарства, пояснили в фонде. Причиной дефицита называется запоздалая перерегистрация цен на препараты иностранных производителей. Компаниям стало невыгодно ввозить их в Россию по прежней стоимости и поставки прекратились. Отечественные заводы иммуноглобулин выпускают, но эти объемы не покрывают потребности.

«Мы предупреждали о назревающем кризисе еще весной 2020 года, когда стал очевиден глобальный дефицит плазмы для производства иммуноглобулинов в связи с пандемией. На нашу просьбу объяснить причины, по которым поставки препаратов задерживаются или прекращаются, все производители отмечали, в том числе, проблему неадекватных рынку предельно низких зарегистрированных отпускных цен», — рассказала президент фонда «Подсолнух» Ирина Бакрадзе.

Основные потребители препаратов иммуноглобулина – около 2 тыс. пациентов с первичным иммунодефицитом, в том числе дети.

В августе «ФВ» писал, что Минздрав перерегистрировал цены на 11 препаратов иммуноглобулина пяти производителей в разных дозировках. ФАС согласовала цены согласно Постановлению Правительства РФ № 1771.

В начале августа стало известно, что продажи «Иммуноглобулина человека нормального» в первом полугодии 2021 года уменьшились на 36% в упаковках и на 41% в рублях. В Минпромторге России сообщили «ФВ», что им периодически поступают данные от разных регионов о нехватке препарата. При этом в пяти субъектах в первом полугодии этого года не прошло ни одного аукциона на закупку препарата.

Минпромторг информировал Росздравнадзор о риске возникновения дефицита препарата из-за низкой установленной предельной отпускной цены, а также нехватки и высокой стоимости сырья.

Елена Сидорова

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