Takeda покупает занимающуюся онкопрепаратами компанию GammaDelta

Takeda купила GammaDelta, которая занимается разработкой терапий против онкозаболеваний. Компании сотрудничали с 2017 года и занимались поисками лечения солидных опухолей.

Takeda купила британскую компанию GammaDelta, вместе с которой она разрабатывала методы лечения солидных опухолей, сообщает PharmaLive. Они заключили первый договор на 100 млн долл. в 2017 году. Takeda тогда получила долю в GammaDelta, что открывало возможность приобретения компании. Условия сделки не разглашаются, но отмечается, что она включает предварительно согласованные авансовые платежи и потенциальные промежуточные платежи с учетом определенных корректировок в будущем.

Среди активов, которые станут частью сделки, — экспериментальный препарат GDX012 для борьбы с острым миелоцитарным лейкозом от GammaDelta, а также платформы компании для терапии Т-лимфоцитами с аллогенными переменными дельта 1 (Vδ1) и гамма-дельта (γδ).

«Терапия на основе гамма-дельта-Т-клеток представляет собой дифференцированный подход, направленный как на солидные опухоли, так и на гематологические злокачественные новообразования, и мы стремимся интегрировать платформы клеточной терапии GammaDelta в наши исследования и разработки в области иммуноонкологии», — говорит руководитель отдела онкологической клеточной терапии и терапевтического отдела компании Takeda Кристофер Арендт.

GammaDelta — не единственная компания, с которой Takeda в 2017 году начала сотрудничество, а затем выкупила. Ранее в этом году японский фармацевтический гигант выкупил своего партнера Maverick Therapeutics в рамках сделки на сумму в 525 млн долл. Ведущий актив компании, TAK-186 (ранее известный как MVC-101), является первым в своем классе привлекающим T-клетки биспецифическим активатором. Он проходит испытания I/II фазы для лечения солидных опухолей, экспрессирующих EGFR.

Николай Соколов

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