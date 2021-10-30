Суд оставил в силе приговор совладельцу «СМТ» Сергею Шатило по делу о поставке незарегистрированных МИ

Апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила в силе приговор Октябрьского районного суда совладельцу «СМТ» Сергею Шатило по делу о поставке незарегистрированного медоборудования (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ). В июне 2021 года суд первой инстанции приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Защита предпринимателя не согласилась с вердиктом суда и обжаловала приговор. Апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила в силе приговор Октябрьского районного суда совладельцу «СМТ» Сергею Шатило по делу о поставке незарегистрированного медоборудования (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ). В июне 2021 года суд первой инстанции приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Защита предпринимателя не согласилась с вердиктом суда и обжаловала приговор.

Уголовное дело было возбуждено по факту поставки в ГБ №1 им. Н.И. Пирогова в 2016 году китайского томографа i_Open 0.4T. По версии обвинения, компания выиграла контракт на поставку МРТ, но заказчик счел аппарат не соответствующим регудостоверению и отказался его принимать.

В июне 2021 года Октябрьский районный суд признал совладельца «СМТ» Сергея Шатило виновным в покушении на обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 238.1 УК РФ). Предпринимателю назначили наказание в виде трех лет условно с испытательным сроком 1,5 года.

В июле 2021 года Судебная коллегия Самарского областного суда вынесла в отношении предпринимателя еще один обвинительный приговор по основному делу о картельном сговоре на конкурсе по техническому обслуживанию медоборудования в регионе в 2016 году на общую сумму 768 млн рублей. По итогам судебной тяжбы, которая длилась три года, коллегия изменила первоначальный вердикт, назначив фигурантам условные сроки вместо реального лишения свободы.

В результате совладелец «СМТ» Сергей Шатило получил 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания условно, а бывший заместитель министра здравоохранения региона Альберт Навасардян – 2 года и 6 месяцев условно.