Вакцина Sanofi и GSK от COVID-19 будет стоить менее 10 евро

Вакцина против COVID-19, разрабатываемся французской Sanofi в партнерстве с GlaxoSmithKline (GSK) , будет стоить менее 10 евро. Об этом 28 октября со ссылкой на исполнительного вице-президента Sanofi Томаса Триумфа сообщило информационное агентство Reuters. Компании заключили соглашение о сотрудничестве в апреле 2020 года. Вакцина против COVID-19, разрабатываемся французской Sanofi в партнерстве с GlaxoSmithKline (GSK) , будет стоить менее 10 евро. Об этом 28 октября со ссылкой на исполнительного вице-президента Sanofi Томаса Триумфа сообщило информационное агентство Reuters. Компании заключили соглашение о сотрудничестве в апреле 2020 года.

Томас Триумф заявил, что Sanofi стремится сделать «практическую, универсальную» вакцину, которая может быть использована как для вакцинации, так и для ревакцинации населения (в качестве бустера). Он отметил, что препарат будет иметь «доступную цену в районе 10 евро».

Sanofi и GSK объявили о подписании соглашения о совместной разработке адъювантной вакцины против COVID-19 при использовании инновационных технологий обеих компаний в апреле 2020 года. По условиям соглашения французская фармкомпания внесет вклад в партнерство в виде своего антигена S-белка SARS-CoV-2, разработанного с использованием технологии рекомбинантной ДНК. GSK предоставит свою адъювантную платформу, использующуюся при разработке вакцин.

В мае 2021 года разработчики вакцины отчитались об успешном завершении II фазы клинических исследований (КИ) препарата и приступили к III фазе КИ, в которой исследуется применение вакцины в качестве бустера. «Опубликованные доклинические данные показали, что у кандидата есть потенциал для мощного усиления иммунного ответа после первичной вакцинации на нескольких платформах вакцин и против широкого спектра вызывающих озабоченность штаммов. Исследование началось этим летом в США, Австралии, Франции и Великобритании. Первые результаты ожидаются к концу четвертого квартала 2021 года», – отмечали в Sanofi.

С 2018 года Sanofi сотрудничает с американской биотехнологической компанией Translate Bio, разрабатывающей мРНК-лекарства от различных заболеваний. Компании совместно ведут разработку вакцины от гриппа на основе мРНК-технологий и до недавнего времени совместно разрабатывали вакцину на основе мРНК против коронавирусной инфекции. От разработки последней Sanofi отказалась в конце сентября 2021 года.

GSK совместно с южнокорейской SK bioscience ведет разработку вакцины против COVID-19, также британская фармкомпания совместно с американским партнером Vir Biotechnology разрабатывает препарат на основе моноклональных антител (известен как sotrovimab, VIR-7831 или GSK4182136) для терапии этого заболевания. В мае 2021 года в США одобрили экстренное применение лексредства.

В июле российское дистрибьюторское подразделение GSK «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» получило временное разрешение на продажу партии препарата sotrovimab без регистрации. Препараты на основе моноклональных антител, не зарегистрированные в России, появились в октябре 2021 года в 13-й версии Методических рекомендаций Минздрава РФ по диагностике, профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции. В экспериментальном режиме такие препараты уже используются в Москве.