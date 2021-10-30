Песков прокомментировал сообщения о дефиците вакцин от COVID-19 в регионах Вакцина Sanofi и GSK от COVID-19 будет стоить менее 10 евро » Компания «Полисан» получила сертификат GMP ЕАЭС «Полисан» получила сертификат GMP/EAEU/RU/00097-2021 о соответствии фармацевтического производителя требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза, сообщает компания. «Наличие сертификата полностью отвечает процедуре регистрации лекарственных средств по правилам ЕАЭС. Он равно признается всеми государствами – членами ЕАЭС, что исключает необходимость периодического подтверждения соответствия производства требованиям национальных GMP», — говорится в сообщении компании. Правила GMP ЕАЭС являются практически аутентичным переводом правил GMP ЕС, что дает преимущества компаниям, имеющим международные рынки. Поддержание фармацевтической системы качества в актуальном состоянии проводится по единым требованиям, без необходимости учета особенностей национальных требований. Системе качества компании «Полисан» не потребовалась какая-либо серьезная актуализация, так как она разрабатывалась и поддерживается с учетом современных требований в международной регуляторной практике. Правила GMP ЕАЭС утверждены 03 ноября 2016 года. gxpnews