Песков прокомментировал сообщения о дефиците вакцин от COVID-19 в регионах

Неритмичные темпы вакцинации от COVID-19 могут приводить к дефициту препаратов в отдельных регионах РФ, нехватка является краткосрочной и будет устраняться в самые сжатые сроки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, хотелось бы, чтобы процесс вакцинации происходил ритмично. И в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы», — приводит его слова ТАСС.

Так представитель Кремля отреагировал на сообщения СМИ о том, что в некоторых регионах не хватает препаратов для прививок от коронавируса.

Дмитрий Песков добавил, что скачкообразный ход вакцинации «ведет к возникновению краткосрочных дефицитов».

«Но вместе с тем все налажено, все отлажено. И в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован», — указал он.

29 октября власти Санкт-Петербурга и Вологодской области сообщили о дефиците вакцины «Спутник лайт». 29 октября стало известно о дефиците препарата в Кургане.

gxpnews