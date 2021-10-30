Выручка Gilead в III квартале 2021 года выросла на 13%

Выручка американской фармкомпании Gilead в III квартале 2021 года выросла на 13% в годовом выражении до $7,4 млрд, сообщает фармпроизводитель. Чистая прибыль составила $2,6 млрд против $360 млн годом ранее.

Компания заявила, что ее продажи выросли во многом за счет увеличения спроса на противовирусное средство от COVID-19 Veklury (remdesivir — ремдесивир) В Gilead также отметили, что «динамика рынка лечения ВИЧ … способствовала рекордному доходу от продаж препарата Biktarvy (биктегравир, эмтрицитабин, тенофовир алафенамид)».

Объем продаж препарата Biktarvy вырос на 20% до $2,3 млрд. Аналогичный показатель для препарата Veklury составил 1,9 млрд, что значительно превосходит оценки аналитиков в $654 млн и превышает объем продаж за аналогичный период годом ранее в $873 млн.

Gilead ожидает, что общий объем продаж в этом году составит от $26 млрд до $26,3 млрд, тогда как ранее прогнозировалось от $24,4 млрд до $25 млрд. Производитель лекарств также прогнозирует, что Veklury за год принесет от $4,5 млрд до $4,8 млрд, тогда как в июле прогноз составлял от $2,7 млрд до $3,1 млрд.

gxpnews