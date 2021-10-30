ООН: мир может столкнуться с дефицитом шприцев

Организация объединенный наций (ООН) и представители африканских стран предупредили о надвигающемся дефиците шприцев, который в основном грозит бедным странам. Дефицит связывают с возросшими поставками вакцин от коронавирусной инфекции, пишет MedicalXpress.

ЮНИСЕФ прогнозирует нехватку 2,2 млрд шприцев с защитой от повторного использования. При этом не ожидается, что дефицит в существенной степени коснется стандартных шприцев, которые используются в странах с высоким уровнем дохода. Основными причинами нехватки станут существенно выросший спрос, сбои с поставками и запреты в ряде стран на экспорт шприцев.

Угроза нехватки возрастает из-за резкого увеличения поставок в Африку вакцин от COVID-19%. Согласно плану, уже к концу года будет привито 40% населения 54 африканских стран, тогда как на текущий момент вакцинировано от коронавируса только 6% жителей региона. В ВОЗ отмечают, что нехватка шприцев может помешать реализации как программы иммунизации от COVID-19, так и рутинной вакцинации детей.

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