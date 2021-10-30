Депутат предложил принять поправку о лечении животных лекарствами для людей

Лекарства, применяемые для лечения людей, могут использоваться для лечения животных, считает депутат Владимир Бурматов. По его мению, «животные часто болеют теми же болезнями, что и люди, процесс их лечения сопоставим». Для применения внесенных в ГРЛС лекарств в ветеринарии депутат предлагает ввести упрощенную систему регистрации.

Первый замглавы Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес на рассмотрение профильного думского Комитета по аграрным вопросам поправку об упрощении процедуры использования лекарств для людей при лечении животных. Поправка вносится ко второму чтению законопроекта о контроле за назначением и применением лекарственных, в том числе антимикробных, препаратов в ветеринарии. Об этом депутат сообщил ТАСС. Законопроект был принят в первом чтении 26 октября.

«Поправками предлагается установить упрощенную процедуру государственной регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного применения, используемых для лечения домашних животных», — отмечает Бурматов в обосновании к поправке. Так, упрощенную процедуру предлагается предусмотреть для лекарств, которые прошли необходимые исследования, а также зарегистрированы в России в качестве лекарственных средств для лечения людей.

Как поясняет Бурматов, применение лекарственных препаратов сегодня возможно, если они зарегистрированы в соответствующем реестре. Всего таких реестров два — для медицинского и ветеринарного применения. «Данные реестры ведутся разными государственными органами. Соответственно, чтобы ветеринарная клиника или ветеринарный врач могли применять какой-либо медицинский препарат для лечения домашних животных, он должен быть внесен в реестр лекарственных средств для ветеринарного применения», — отмечается в документе.

Как подчеркивает Бурматов, в госреестре лекарств для ветеринарного применения содержится всего около 2 тыс. позиций, в то время как в госреестре лекарств для людей — более 18 тыс. При этом, указывает депутат, «животные часто болеют теми же болезнями, что и люди, процесс их лечения сопоставим».

«Ветеринарные клиники и ветеринарные врачи остро нуждаются в использовании лекарственных препаратов для медицинского применения в своей деятельности, так как они часто эффективнее, а иногда не имеют аналогов лекарственных препаратов, включенных в ветеринарный реестр. Это означает, что формально ветеринарный врач не имеет необходимых средств для лечения животного, хотя объективно ничто не препятствует использованию нужного медицинского препарата, так как практика применения таких препаратов уже давно сложилась», — указывает Бурматов. По его словам, Минсельхоз поддержал поправку в предложенной формулировке.

Законопроект, направленный на обеспечение контроля за назначением и применением лекарственных препаратов в ветеринарии, правительство внесло в Госдуму в августе. Документ разработан в соответствии с планом мероприятий на 2019—2024 годы по реализации Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 года. Изменения предлагается внести в законы «О ветеринарии» и «Об обращении лекарственных средств».

В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

Фото: duma.gov.ru

Елена Сидорова

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