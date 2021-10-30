«Опора России» выступила против снижения надбавок на ЖНВЛП

«Опора России» прогнозирует ухудшение доступности лекарств из-за снижения предельных надбавок в части регионов. ЖНВЛП занимают более половины оборота аптек в сельских местностях.

«Опора России» назвала риски, связанные со снижением надбавок в оптовом и розничном сегментах фармрынка. Свои опасения организация представила в обращении (есть в распоряжении «ФВ») на имя руководителя ФАС России Максима Шаскольского.

В своем письме организация акцентирует внимание на том, что сейчас в системе ценообразования сетевых организаций и единичных аптек, которые представляют малый и средний бизнес, есть существенная разница. Но при корректировке надбавок на ЖНВЛП использовалась аналитика, представленная именно крупными федеральными или региональными аптечными сетями, уверены в «Опоре России».

В организации считают, что такой подход может негативно повлиять на доступность лекарств для населения, особенно в удаленных и труднодоступных регионах, поскольку доля реализации ЖНВЛП в общем обороте аптеки в сельской местности достигает 60%. Корректировка надбавок также может привести к закрытию малых и средних аптечных сетей, считают в «Опоре России».

Ранее ФАС утвердила предельные надбавки на ЖНВЛП в 25 регионах. Часть регионов, в том числе Москва, снизили надбавки для оптовиков.

Руслан Мавлиханов

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